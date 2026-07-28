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Cultura

Walter Salles tem registro de ‘Ainda Estou Aqui’ surpreendentemente negado

Inpi rejeitou o pedido de registro da marca do filme vencedor do Oscar feito pela produtora do diretor; entenda

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h57
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Walter Salles aceita o Oscar de melhor filme internacional por 'Ainda Estou Aqui'  (JC Olivera/WWD/Getty Images)
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Walter Salles tem registro de ‘Ainda Estou Aqui’ surpreendentemente negado Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o Inpi, indeferiu o registro da marca “Ainda Estou Aqui” por parte da produtora do diretor Walter Salles. Documentos obtidos em primeira mão pela coluna GENTE apontam que a VideoFilmes Produções Artísticas iniciou um processo para recorrer da decisão, buscando garantir os direitos para a “produção de filmes, vídeos e audiovisuais”.

Vencedor do Oscar de melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui acabou no centro de uma disputa pelo registro de seu título. Além da produtora de Walter, o advogado João Paulo Gaia Duarte também solicitou o registro da marca no Inpi, com a intenção de utilizá-la em atividades de agenciamento de artistas, marketing, propaganda e publicidade.

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