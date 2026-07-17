Walmir se desespera: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 17
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 153 – sexta-feira, 17
Ronei lembra João Raul sobre a multa para rescindir seu contrato, e Walmir se desespera. Alaorzinho aprova a declaração pública de amor de Gael para Naiane. Eva repara na cordialidade de Zilá. Laurinha elogia Esteban. Naiane fica aflita com a exposição de sua vida feita por Gael. Alaorzinho aconselha Naiane a ouvir seu coração em relação a Gael. Bará tenta se aproximar de Talita. Ronei maldiz João Raul para Talita. João Raul afirma a Agrado que não cederá às provocações de Ronei. Eva e Vânia têm um encontro. Agenor e Vilma não compreendem a atitude de Laurinha. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem uma viagem secreta.