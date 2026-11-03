Wagner Moura se une a Lázaro Ramos em campanha de Feito Pipa rumo ao Oscar

Feito Pipa ganhou um reforço em sua campanha internacional. Wagner Moura apresentou, nesta terça-feira, 3, uma sessão especial do filme brasileiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, o longa-metragem reuniu nomes do elenco e da equipe em um evento que marcou o início de sua campanha em território americano. A ocasião também promoveu o reencontro de Moura com o amigo de longa data Lázaro Ramos, intérprete de Batista na obra.

Realizada no The Ross House, espaço conhecido por receber exibições de produções brasileiras com trajetória internacional, a sessão contou com a presença de Lázaro, do protagonista Yuri Gomes, também baiano, e da atriz Teca Pereira. O diretor Allan Deberton e as produtoras Karen Castanho e Bianca Villar, da Biônica Filmes, também participaram. Após a exibição, o elenco conversou com o público em um bate-papo mediado pelo crítico de cinema Carlos Aguilar. A programação terminou com um coquetel.

A reunião dos dois atores baianos também trouxe uma lembrança recente da temporada de premiações. No ano passado, foi Lázaro quem acompanhou Wagner Moura durante a cerimônia do Oscar, igualmente realizada em Los Angeles. O The Ross House, por sua vez, já recebeu sessões de outros títulos brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional, como O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui.

A trajetória internacional de Feito Pipa

A sessão nos Estados Unidos dá continuidade à circulação internacional de Feito Pipa, que já acumula 16 prêmios. A trajetória começou no Festival de Berlim, onde o longa conquistou o Urso de Cristal, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional. Desde então, a produção também foi reconhecida em festivais de Cartagena, Guadalajara, Atlanta e Munique, entre outros.

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O filme ainda recebeu três prêmios do público. Um deles foi concedido pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, cuja cerimônia de encerramento ocorreu na noite de segunda-feira, 2. Com a campanha nos Estados Unidos, a produção amplia sua presença no circuito internacional e busca fortalecer a candidatura brasileira à principal premiação do cinema mundial.

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para 5 de novembro, Feito Pipa é uma produção da Deberton Filmes e da Biônica Filmes. A distribuição nacional ficará a cargo da Paris Filmes, enquanto a M-appeal responde pelas vendas internacionais.

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Qual é a história de Feito Pipa

A trama acompanha Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, mas é excluído por colegas e certos familiares por sua personalidade delicada e pouco viril. Morando com a avó materna, Dilma (Teca Pereira), que sente lentamente o avanço do Alzheimer, o jovem luta para protegê-la e continuar ao seu lado, assustado pela possibilidade de ter que morar com o pai preconceituoso, Batista, papel de Lázaro Ramos.