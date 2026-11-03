🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo mesmo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano!
Cultura

Wagner Moura se une a Lázaro Ramos em campanha de Feito Pipa rumo ao Oscar

Em Los Angeles, ator apresentou sessão especial do filme escolhido para representar o Brasil na disputa por Melhor Filme Internacional

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 17h51
Dois homens sorridentes, ambos de óculos escuros, posam com um braço sobre o ombro do outro, sob um céu azul claro. O homem à esquerda tem dreadlocks presos no alto da cabeça, barba e usa uma camisa preta com um colar de contas e um casaco cinza. O homem à direita tem cabelo grisalho curto, barba rala e veste uma camisa preta com um casaco escuro.
Lázaro Ramos e Wagner Moura  (Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Wagner Moura se une a Lázaro Ramos em campanha de Feito Pipa rumo ao Oscar Priorize VEJA no Google

Feito Pipa ganhou um reforço em sua campanha internacional. Wagner Moura apresentou, nesta terça-feira, 3, uma sessão especial do filme brasileiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, o longa-metragem reuniu nomes do elenco e da equipe em um evento que marcou o início de sua campanha em território americano. A ocasião também promoveu o reencontro de Moura com o amigo de longa data Lázaro Ramos, intérprete de Batista na obra.

Realizada no The Ross House, espaço conhecido por receber exibições de produções brasileiras com trajetória internacional, a sessão contou com a presença de Lázaro, do protagonista Yuri Gomes, também baiano, e da atriz Teca Pereira. O diretor Allan Deberton e as produtoras Karen Castanho e Bianca Villar, da Biônica Filmes, também participaram. Após a exibição, o elenco conversou com o público em um bate-papo mediado pelo crítico de cinema Carlos Aguilar. A programação terminou com um coquetel.

A reunião dos dois atores baianos também trouxe uma lembrança recente da temporada de premiações. No ano passado, foi Lázaro quem acompanhou Wagner Moura durante a cerimônia do Oscar, igualmente realizada em Los Angeles. O The Ross House, por sua vez, já recebeu sessões de outros títulos brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional, como O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui.

A trajetória internacional de Feito Pipa

A sessão nos Estados Unidos dá continuidade à circulação internacional de Feito Pipa, que já acumula 16 prêmios. A trajetória começou no Festival de Berlim, onde o longa conquistou o Urso de Cristal, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional. Desde então, a produção também foi reconhecida em festivais de Cartagena, Guadalajara, Atlanta e Munique, entre outros.

Siga
Continua após a publicidade

O filme ainda recebeu três prêmios do público. Um deles foi concedido pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, cuja cerimônia de encerramento ocorreu na noite de segunda-feira, 2. Com a campanha nos Estados Unidos, a produção amplia sua presença no circuito internacional e busca fortalecer a candidatura brasileira à principal premiação do cinema mundial.

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para 5 de novembro, Feito Pipa é uma produção da Deberton Filmes e da Biônica Filmes. A distribuição nacional ficará a cargo da Paris Filmes, enquanto a M-appeal responde pelas vendas internacionais.

Continua após a publicidade

Qual é a história de Feito Pipa

A trama acompanha Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, mas é excluído por colegas e certos familiares por sua personalidade delicada e pouco viril. Morando com a avó materna, Dilma (Teca Pereira), que sente lentamente o avanço do Alzheimer, o jovem luta para protegê-la e continuar ao seu lado, assustado pela possibilidade de ter que morar com o pai preconceituoso, Batista, papel de Lázaro Ramos.

Publicidade
TAGS:
Em Cartaz
Oscar
Wagner Moura
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).