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Cultura

Wagner Moura quebra recorde de audiência da Netflix com ‘A Última Casa’

Ator brasileiro protagoniza o thriller, atual líder global na plataforma

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h04 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h34
Quatro pessoas molhadas e assustadas em um ambiente escuro e inundado. Um homem branco no centro, com cabelo molhado e camisa preta, olha para cima com expressão de preocupação. À esquerda, uma mulher asiática com cabelo preso e camisa marrom segura o braço dele, com a boca aberta em choque. Atrás do homem, uma jovem asiática e um jovem asiático, ambos com camisas escuras e cabelos molhados, parecem apreensivos. A água atinge a altura dos tornozelos, e detritos flutuam ao redor, sugerindo um desastre.
Greta Lee, Wagner Moura, Emma Ho e Gabriel Barbosa em 'A Última Casa' (Netflix/Divulgação)
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O filme A Última Casa chegou ao catálogo do streaming na última sexta-feira, 7, e rapidamente tornou-se sucesso de público. Segundo apuração da Variety, o filme teve a melhor estreia de um original Netflix em 2026, com 27,5 milhões de visualizações dentro dos três primeiros dias em que esteve disponível.

Ainda segundo levantamento do site Flixpatrol, o longa atualmente domina o ranking global de mais vistos, além de ocupar a primeira posição nos rankings individuais de 88 países. As únicas nações contempladas pelo serviço que não entraram na febre são Índia, Suécia, Portugal, Nigéria e Itália.

Na trama, uma família americana se torna incapaz de abrir as portas e janelas de casa, ou mesmo de quebrar o vidro para escapar do lar. Encurralados, eles precisam encontrar novos modos de subsistência e desvendar o mistério por trás da prisão domiciliar.

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