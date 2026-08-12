Wagner Moura quebra recorde de audiência da Netflix com ‘A Última Casa’

O filme A Última Casa chegou ao catálogo do streaming na última sexta-feira, 7, e rapidamente tornou-se sucesso de público. Segundo apuração da Variety, o filme teve a melhor estreia de um original Netflix em 2026, com 27,5 milhões de visualizações dentro dos três primeiros dias em que esteve disponível.

Ainda segundo levantamento do site Flixpatrol, o longa atualmente domina o ranking global de mais vistos, além de ocupar a primeira posição nos rankings individuais de 88 países. As únicas nações contempladas pelo serviço que não entraram na febre são Índia, Suécia, Portugal, Nigéria e Itália.

Na trama, uma família americana se torna incapaz de abrir as portas e janelas de casa, ou mesmo de quebrar o vidro para escapar do lar. Encurralados, eles precisam encontrar novos modos de subsistência e desvendar o mistério por trás da prisão domiciliar.

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