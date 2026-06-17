Wagner Moura pode contracenar com Margot Robbie em novo ‘Onze Homens e um Segredo’

Segundo apuração do portal americano Deadline, Wagner Moura tem um novo papel grandioso no horizonte: ele está em negociações para interpretar o vilão de Oceans, ainda sem título no Brasil, filme que contará a história dos antepassados de Danny Ocean, personagem vivido por George Clooney na trilogia iniciada por Onze Homens e Um Segredo (2001).

Para além de Moura, o elenco já tem Margot Robbie e Bradley Cooper confirmados como protagonistas. A previsão de estreia nos Estados Unidos é de 25 de junho de 2027.

Cooper não só estrela a produção, como é responsável por dirigi-la, após ter demonstrado seus dotes atrás da câmera em Nasce Uma Estrela (2018), Maestro (2023) e Isso Ainda Está de Pé? (2025). A sinopse do novo filme, por hora, ainda é mantida em sigilo.

O papel é mais um passo de Moura dentro de sua carreira hollywoodiana, que tem crescido rapidamente após sua vitória como melhor ator no Festival de Cannes de 2025 e sua indicação ao Oscar no ano seguinte, ambas conquistas atreladas a O Agente Secreto. Depois de brilhar no filme de Kleber Mendonça Filho, o baiano filmou o drama O Último Dia ao lado de Alicia Vikander; o thriller A Última Casa com Greta Lee e O Aroma da Pitanga, remake do clássico franco-iraniano Gosto de Cereja (1997). Atualmente, ele filma a trama sobrenatural Flesh of the Gods com Kristen Stewart.

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