Wagner Moura na Netflix: 5 curiosidades sobre parceria do ator fora da Globo

A estreia de A Última Casa, novo suspense da Netflix protagonizado por Wagner Moura e Greta Lee, marca mais um capítulo da trajetória do ator brasileiro no serviço de streaming. Dirigido por Louis Leterrier, o filme chegou à plataforma nesta sexta-feira, 7, e acompanha uma família que fica misteriosamente presa dentro da própria casa. Pegando carona neste novo trabalho — o primeiro grande lançamento depois de concorrer ao Oscar com O Agente Secreto —, a coluna GENTE reuniu cinco curiosidades desta parceria.

Narcos mudou sua carreira. O ponto de virada aconteceu em 2015, quando Wagner Moura deu vida a Pablo Escobar em Narcos. Para interpretar o traficante colombiano, o ator aprendeu espanhol em poucos meses e ganhou cerca de 20 quilos para se aproximar fisicamente do personagem. O desempenho transformou o brasileiro em um nome conhecido mundialmente e abriu as portas para produções internacionais.

Indicação histórica ao Globo de Ouro. A interpretação de Escobar também rendeu um feito raro. Wagner Moura se tornou um dos primeiros brasileiros indicados ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Série Dramática, reconhecimento que consolidou seu espaço entre os principais talentos latino-americanos em Hollywood.

Netflix apostou em O Agente Secreto. Embora tenha estreado nos cinemas, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, contou com investimento da Netflix desde a fase de coprodução. Depois da passagem por festivais internacionais e premiações, o longa chegou ao catálogo da plataforma e marcou o retorno de Wagner Moura ao protagonismo em um filme brasileiro após anos dedicados a produções internacionais.

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Os perrengues de A Última Casa. As filmagens do novo suspense foram mais exigentes do que o ator imaginava. Em entrevista após o término das gravações, Wagner revelou que precisou enfrentar longas sequências submerso dentro do cenário. “Tivemos que ficar debaixo d’água dentro da casa. Eu não estava esperando por isso. Pensei: ‘É um filme familiar, em uma casa, num estúdio, vão ter trailers’. Mas foi difícil. Ou eu estou ficando velho. Acho que são as duas coisas”, brincou.

Um dos brasileiros mais presentes no catálogo. Poucos atores brasileiros acumulam tantos trabalhos disponíveis na plataforma como Wagner Moura. Ao longo dos anos, ele construiu uma obra robusta na Netflix. Além da série Narcos, o catálogo reúne títulos como Cidade Baixa (2005), Tropa de Elite (2007), Saneamento Básico, O Filme (2007), Wasp Network: Rede de Espiões (2020), Sergio (2020), Guerra Civil (2024), O Agente Secreto (2026) e, agora, A Última Casa (2026).

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