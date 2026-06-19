Wagner Moura defende que camisa da seleção ‘não é da direita ou da esquerda’

O ator baiano Wagner Moura, 49, concedeu entrevista ao veículo americano The Athletic e discorreu sobre a relação próxima entre o povo brasileiro e as Copa do Mundo, que acontece atualmente na América do Norte e é fonte de esperança quanto a uma nova vitória nacional, após cinco taças do passado. Para além do hexa, contudo, ele espera que a competição motive o país a dissociar a camisa da seleção de insinuações políticas: “Esta camisa não pertence à direita ou à esquerda. É um símbolo brasileiro”.

Ainda na mesma conversa, o ator indicado ao Oscar frisou seu respeito ao treinador italiano Carlo Ancelotti, primeiro estrangeiro a supervisionar o time verde e amarelo. “As pessoas dizem ‘por que precisamos de um estrangeiro para treinar o Brasil?’ e eu acho que isso é uma grande bobagem. Ancelotti é um dos melhores treinadores da história moderna”, opinou.

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