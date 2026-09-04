Vocalista do The Hives usa português como estratégia para animar Rock In Rio

Em um show com pouco público, mesmo tendo o Foo Fighters como headliner, o vocalista do The Hives, Pelle Almqvist, tentou ao máximo animar o Rock in Rio nesta sexta-feira, 4. A estratégia do cantor foi simples, mas eficiente: falar português o máximo possível.

Entre as músicas (e até no meio delas), ele usava palavras de incentivo como “Muito bom”, “Palmas” e “Obrigado”. Apesar de ser apenas a segunda vez no país, Pelle mostrou domínio do português, com pouco sotaque. “Ótimo festival, ótimo público, ótima banda”, repetiu diversas vezes.

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