Vocalista do The Cure detona shows na final da Copa do Mundo

O vocalista do The Cure, Robert Smith, criticou o show de intervalo na final da Copa do Mundo. A partida entre Espanha e Argentina acontece em Nova York, nos Estados Unidos, neste domingo, 19. Assim como no último jogo da NFL, a Fifa decidiu implementar a apresentação de artistas no mundial. “O presidente da FIFA, Gianni Infantino, descreveu a apresentação como um ‘espetáculo inovador'”, ironizou o músico nas redes sociais da banda.

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“Para aqueles que ainda não entenderam: a questão não é realmente sobre quem está organizando ou se apresentando, é sobre a ideia absurda de um show de intervalo na final da Copa do Mundo”, declarou. “Trata-se da ideia ‘idiota’ de um show do intervalo da final da Copa do Mundo de Futebol… Se agora você entende um pouco melhor o meu “AAAAAAAGH!”, mas ainda discorda, por favor, ajeite seu boné vermelho”, completou em referência ao chapéu ‘Make America Great Again’, de Donald Trump.

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