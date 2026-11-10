Vocalista do ‘Paramore’, Hayley Williams manda recado a Bolsonaro durante show no Brasil
Artista se apresentou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 9, e deixou claro o posicionamento político
Na estreia de sua turnê solo no Brasil, a cantora americana Hayley Williams usou o palco do Qualistage, no Rio de Janeiro, para dar um recado político ao público. Durante o show realizado nesta segunda-feira, 9, na capital fluminense, a vocalista do Paramore gritou “F**k Bolsonaro” (“F***-se o Bolsonaro”, em português) enquanto usava uma camisa da seleção brasileira, no meio da apresentação da faixa Ice In My OJ.
Logo em seguida, a artista pediu: “Protect Trans Lives” (“Protejam vidas trans”). O momento foi registrado por internautas nas redes sociais e celebrado por seus fãs. “Pra quem não sabe, a Hayley sempre se posiciona nos shows. Contra o ICE, contra o Trump e pela Palestina livre. Ela é uma artista maravilhosa e eu amo demais”, comentou um perfil no Instagram.
O evento marca o primeiro show da cantora na turnê The Hayley Williams Show no Brasil, que inclui outras duas apresentações nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo. A série de shows reúne músicas dos três discos solo da vocalista, Petals for Armor, Flowers for Vases / Descansos e Ego Death at a Bachelorette Part.
Em hiato desde setembro do ano passado, o Paramore, banda de rock que projetou a carreira de Hayley internacionalmente, é formado atualmente pela vocalista e os músicos Taylor York e Zac Farro. O último lançamento do grupo aconteceu em 2023, com o disco This Is Why, que também marcou o fim de um contrato de 20 anos com a Atlantic Records.
HAYLEY WILLIAMS MANDOU UM FUCK BOLSONARO!!!!! https://t.co/4LEMAgbu86
— We In The Crowd (@weinthecrowd) November 10, 2026
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