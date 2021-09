Vocalista do Faith No More cancela shows para cuidar da saúde mental

O cantor Mike Patton anunciou nesta teça-feira, 14, em suas redes sociais, que doze shows do Faith No More e dois do Mr Bungle, ambos nos Estados Unidos, foram cancelados. O motivo, segundo ele, seria para tratar de sua saúde mental, que piorou durante o confinamento. A banda Mr. Bungle está agendada para se apresentar no Brasil ainda este ano, em dezembro, dentro do festival Knotfest Brasil. A data não foi alterada.

Nas redes sociais, os colegas do Faith No More apoiaram a decisão de Patton. “Temos um membro da família que precisa de ajuda. Nós acreditamos que seguir em frente com essas datas teria um efeito extremamente destrutivo em Mike, cujo valor para nós como um irmão significa mais para nós do que seu trabalho como vocalista. Ele pode contar com 100% do nosso apoio para fazer o que ele precisar fazer para acertar as coisas. Assim como nós também pedimos o seu apoio agora. Obrigado por continuarem acreditando em nós”.

O cantor também se manifestou. “Tenho problemas que foram agravados pela pandemia e que estão me desafiando exatamente agora. Não sinto que posso dar o que deveria nesse momento e não darei nada menos do que 100%. Peço desculpas aos nossos fãs e espero resolver isso para vocês logo. As bandas me apoiam nessa decisão e estamos ansiosos para trabalhar nisso de forma saudável.”