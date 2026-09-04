Vocalista do Biquini se infiltra entre fãs no metrô para chegar ao Rock in Rio
Bruno Gouveia subirá no Palco Sunset ao lado do Detonautas, nesta sexta-feira, 4
O vocalista do Biquini (antigo Biquini Cavadão) trocou a entrada dos bastidores pelo metrô para chegar ao Rock in Rio, nesta sexta-feira, 4. Bruno Gouveia compartilhou uma foto dentro do transporte público nas redes sociais, convidando os seguidores para o evento: “Aguardo vocês por lá”, escreveu ele na legenda.
A banda se apresenta ao lado do Detonautas a partir das 17h50 no Palco Sunset. O encontro promete uma homenagem ao rock brasileiro, misturando a discografia dos dois grupos.
Esta sexta-feira, 4, marcou o início do Rock in Rio 2026. A data de abertura conta com a banda Foo Fighters como headliner. Rise Against, The Hives e Nova Twins também subirão no Palco Mundo. No Palco Sunset, o Capital Inicial recebe o ex-guitarrista do Legião Urbana Dado Villa-Lobos.