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Em bate-papo com VEJA Gente, Vladimir Brichta participou do quadro ‘um nome, uma frase’. O ator abriu o coração sobre parcerias de vida e arte, dedicando declarações emocionadas a amigos como Lázaro Ramos e Wagner Moura e aos grandes amores de sua trajetória, como a esposa Adriana Esteves.

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Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), no quadro “um nome, uma frase”, Vladimir Brichta solta o verbo sobre pessoas que fazem parte de sua trajetória. Confira.

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UM NOME, UMA FRASE.

Marcos Palmeira – “É um dos caras mais queridos que se tem para trabalhar. Ele é adorável, adorável mesmo, de um convívio leve, harmonioso. E, além disso, é referência em produção de orgânicos”.

– “É um dos caras mais queridos que se tem para trabalhar. Ele é adorável, adorável mesmo, de um convívio leve, harmonioso. E, além disso, é referência em produção de orgânicos”. Lázaro Ramos – “Meu irmão amado, amado, amado”.

– “Meu irmão amado, amado, amado”. Wagner Moura – “O mesmo patamar de Lazinho. Até porque, se botar um em patamar diferente do outro, eles vão brigar comigo”.

– “O mesmo patamar de Lazinho. Até porque, se botar um em patamar diferente do outro, eles vão brigar comigo”. Benedito Ruy Barbosa – “Um dos maiores teledramaturgos da televisão e que trouxe uma identidade muito própria deste Brasil não urbano”.

– “Um dos maiores teledramaturgos da televisão e que trouxe uma identidade muito própria deste Brasil não urbano”. Fernanda Torres – “Querida, amada, colega brilhante, talentosa. Além de ser uma atriz incrível, ainda escreve megabem. Gosto demais da conta”.

– “Querida, amada, colega brilhante, talentosa. Além de ser uma atriz incrível, ainda escreve megabem. Gosto demais da conta”. Gena Karla Ribeiro – “Um dos amores da minha vida, mãe da minha filha. Faleceu cedo demais. Fiquei três anos com ela. Cantava lindamente… E foram três anos, tirando o período da doença, três anos de muita paz, alegria, harmonia e me deu Agnes, minha primeira filha, um dos amores da minha vida”.

– “Um dos amores da minha vida, mãe da minha filha. Faleceu cedo demais. Fiquei três anos com ela. Cantava lindamente… E foram três anos, tirando o período da doença, três anos de muita paz, alegria, harmonia e me deu Agnes, minha primeira filha, um dos amores da minha vida”. Adriana Esteves – “Também um dos amores da minha vida, nesse caso minha esposa amada, querida, além de ser uma atriz brilhante, é encantadora, parceira, mãe. Sou muito feliz em dividir a vida com ela”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).