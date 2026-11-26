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Em entrevista à coluna GENTE, Vladimir Brichta relembra a infância marcada pela prisão do pai na Ditadura Militar. O ator revela como lidou com o episódio com leveza familiar, destaca a resistência dos pais contra o autoritarismo e reflete sobre o alívio trazido pela redemocratização no país.

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Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Vladimir Brichta – que está em cartaz com O Menor Palco do Mundo, no Teatro Vivo, em São Paulo – assim fala sobre as memórias que traz da infância, quando seu pai ficou um ano preso na ditadura militar.

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“Sempre levei a vida com uma certa leveza, é da minha personalidade. Guardo para mim as minhas questões, é uma coisa que herdei do meu pai. Tive uma infância que meu pai teve um ano de prisão. Cresci sem que isso fosse uma informação carregada de peso. E como talvez tenha ouvido desde o primeiro momento sobre a prisão, eu tratava isso com normalidade. Nasci em 1976, e dez anos depois a gente tinha acabado de virar uma democracia de fato. Tenho a memória e a presença de pais que resistiram àquilo. Seja dando aula, seja se manifestando publicamente ao regime autoritário. Havia um ‘ufa, que bom que isso passou’. Se alguém tinha saudade desse período, ele guardava em silêncio, porque era muito vergonhoso”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: no canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).