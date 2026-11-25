Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Vladimir Brichta encara uma reflexão sobre o papel da masculinidade, tema central de sua peça, O Menor Palco do Mundo, em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo. Ao longo da conversa, ele recorda sobre a inspiração dos pais ao lhe darem o mesmo nome do jornalista Vladimir Herzog, morto na Ditadura Militar.

“Ainda bem que eu não tomei conhecimento rápido sobre isso (inspiração do nome), nem meus pais ficaram martelando na minha cabeça. ‘Olha você tem que fazer jus ao nome’, porque seria uma carga terrível, né? ‘Você tem o nome de um símbolo de heroísmo, de luta pela democracia, pelo direito de livre expressão e tudo mais’. Mas, à medida que fui virando gente, percebi que Vladimir Herzog é de uma importância absurda, virou símbolo, a gente precisa desses símbolos para que seja mais fácil compreender o período… E que a gente não repita, portanto. Além do que, o assassinato dele foi de uma, não só de uma covardia, mas de um cinismo brutal”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).