Ele já foi coronel, futebolista, empresário, roqueiro e até palhaço. Vladimir Brichta chega aos 50 anos colecionando papeis marcantes nas telas e nos palcos. Agora está em cartaz com O Menor Palco do Mundo, no Teatro Vivo, em São Paulo. A história real do premiado autor australiano Kim Crotty aborda a paternidade por meio de temas como presença, ausência, afeto e reparação dos vínculos. A montagem propõe uma reflexão sensível sobre os laços familiares e sobre as histórias que contamos para permanecer próximos daqueles que amamos. Esse tema permeia a conversa com o ator no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Assista.

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O MENOR PALCO DO MUNDO. “Nessa peça eu sou um pai. Eu sou só um pai. Mentira. É um pouco mais do que isso, é mais complexo. É o menor palco do mundo, vou começar do começo. A história é real. É sobre um autor australiano chamado Kim Crouch, que foi morar na Inglaterra e foi preso lá. Preso por quê? Ele plantava e vendia maconha, e lá é proibido. Ele quis se dar bem. Era um cara que trabalhava com teatro, mas não escrevia, era da parte de contra-regragem, chefe de palco. E uma hora a esposa se distanciou, foi morar numa outra cidade, ele com filhos pequenos, três e cinco anos, falou: ‘quero ficar perto dos meus filhos’. Chegou lá e não tinha emprego. ‘O que que eu faço? Eu planto e vendo maconha’. A peça não entra no debate da legalidade, do mérito, mas fala sobre ser pai”.

REPENSAR A MASCULINIDADE. “Antes você tinha um padrão a seguir. Seria um homem provedor, um homem heroico com códigos da masculinidade que poderia exercer e que, na verdade, também eram aprisionadores, porque a gente não consegue ser essa figura infalível, imbatível. Não sei o quanto é uma falência, mas existe uma reflexão no mundo contemporâneo sobre a ideia do que é o masculino, o que é ser homem. Ou seja, você assumiu um erro, é menos masculino; você assumir que pode cuidar da casa e fazer atividades domésticas, que antigamente eram relegadas à mulher, faz de você menos masculino… Você precisa ir à guerra. Que guerra? A gente não vive mais assim, a gente repete padrões. Então essa figura do pai herói é discutível”.

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VLADIMIR HERZOG. “Ainda bem que eu não tomei conhecimento rápido sobre isso (a inspiração de seu nome veio do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar), nem meus pais ficaram martelando na minha cabeça. ‘Olha você tem que fazer jus ao nome’, porque seria uma carga terrível, né? ‘Você tem o nome de um símbolo de heroísmo, de luta pela democracia, pelo direito de livre expressão e tudo mais’. Mas, à medida que fui entendendo, virando gente, percebi que Vladimir Herzog é uma importância absurda, virou um símbolo importante, a gente precisa desses símbolos para que seja mais fácil compreender o período… E que a gente não repita, portanto. Além do que, o assassinato dele foi de uma, não só de uma covardia, mas de um cinismo brutal”.

PAI PRESO. “Sempre levei a vida com uma certa leveza, é da minha personalidade. Guardo para mim as minhas questões, é uma coisa que herdei do meu pai. Tive uma infância que meu pai teve um ano de prisão. Cresci sem que isso fosse uma informação carregada de peso. E como talvez tenha ouvido desde o primeiro momento sobre a prisão, eu tratava isso com normalidade. Nasci em 1976, e dez anos depois a gente tinha acabado de virar uma democracia de fato. Tenho a memória e a presença de pais que resistiram àquilo. Seja dando aula, seja se manifestando publicamente ao regime autoritário. Havia um ‘ufa, que bom que isso passou’. Se alguém tinha saudade desse período, ele guardava em silêncio, porque era muito vergonhoso”.

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PRIMEIRA FILHA. “Fui pai com 21 anos, pela primeira vez, de uma menina, Agnes, minha filha, que agora está com 29. Por algum momento estive sozinho com ela, educando-a. Precisei também estar atento a isso (machismo). Não é difícil um homem sem querer acabar incutindo numa filha mulher um comportamento machista”.

EXPERIÊNCIA FA FICÇÃO. “Na minha segunda novela, Coração de Estudante, em 2002, lembro que meu personagem, o Nélio, dizia assim: ‘Meu sonho é ser pai’. Aí alguém deixava um bebezinho na porta do bar onde ele trabalhava, e ele começava a cuidar. Eu muito novo, devia ter 26 anos, o personagem novo para ser pai e tudo… Aí depois disso, fui fazer outra novela, eu já tinha três filhos ali…”

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PEDAÇO DE MIM. “Doeram (várias cenas), até porque tinha um tom mais realista até do que a própria novela que eu fazia. E é muito difícil. Com o garoto (ator mirim) não, porque a gente brincava no set e ele entendia tudo, mas a ideia de atuar como um pai que rejeita o filho, um descaso por uma outra pessoa, especialmente um filho que cresce querendo agradar a ele, chamando-o de pai… Nossa, foi um troço muito doído. Te confesso que falei: ‘Uau, isso é doído’”.

POSICIONAMENTO DE ATOR. “Responsabilidade existe. O ator é uma figura pública, alguma escuta diferente do meu pai eu tenho. Da minha mãe eu tenho. A escuta é diferente, ela alcança mais gente, né? Mesmo eu sem rede social, mas se eu gravo e ela sai publicada na minha opinião, ela tem uma. Não sei o quanto disso de fato influencia, o quanto isso vira votos etc. Mas tem uma importância. E isso deve ser tratado com responsabilidade, mas com liberdade também. Não acho que as pessoas são obrigadas a declarar os seus votos. (…) A gente pode participar do debate. Agora, a patrulha também não é bem-vinda. As pessoas, às vezes, não se sentem capacitadas para opinar. Tem muita gente que cresce, evitando prestar atenção na política. E não vou dizer que isso está errado, até porque nosso trabalho, que presta serviço público, é ser agente político. É inevitável o ator político. O ator político não é necessariamente o que manifesta o seu voto, mas um trabalho que aborda a paternidade e que questiona valores contemporâneos sobre o que é o masculino, é um ato político”.

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LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS. “Sou completamente a favor da legalização, especialmente da maconha, por tudo que já foi provado no mundo afora. Os próprios Estados Unidos puxavam guerra às drogas, o que só levou mais violência aos países todos, especialmente da América do Sul. E não só legalizou, como fazem um lucro tremendo com aquilo, sem que tenha aumentado o número de pessoas viciadas”.

USO PESSOAL. “Não, não uso. Quer dizer, o uso já fiz, claro, lógico. Mas não fumo e provavelmente não fume porque é ilegal. Há anos eu tinha esse pensamento, falei: ‘Pô, se fosse legalizado…’. Eu tinha muito medo de ser pego e preso, e eu tinha briga na justiça pela guarda da minha filha. Tinha pavor de, de repente, ser pego e perder a guarda da minha filha, tinha um pavor disso tremendo”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).