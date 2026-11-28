Em cartaz com O Menor Palco do Mundo, no Teatro Vivo, em São Paulo, Vladimir Brichta trata do tema no palco. Mas também fora dele. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), o ator deu sua opinião a respeito do assunto, ainda hoje polêmico.

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“Sou completamente a favor da legalização, especialmente da maconha, por tudo que já foi provado no mundo afora. Os próprios Estados Unidos puxavam guerra às drogas, o que só levou mais violência aos países todos, especialmente da América do Sul. E não só legalizou, como fazem um lucro tremendo com aquilo, sem que tenha aumentado o número de pessoas viciadas. (…) Não, não uso. Quer dizer, o uso já fiz, claro, lógico. Mas não fumo e provavelmente não fume porque é ilegal. Há anos eu tinha esse pensamento, falei: ‘Pô, se fosse legalizado…’. Eu tinha muito medo de ser pego e preso, e eu tinha briga na justiça pela guarda da minha filha. Tinha pavor de, de repente, ser pego e perder a guarda da minha filha, tinha um pavor disso tremendo”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).