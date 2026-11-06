Viva a Noite alcança 41,7 milhões de pessoas e reforça sábados do SBT

O Viva a Noite já alcançou mais de 41,7 milhões de pessoas em todo o Brasil desde sua estreia e consolida sua presença na programação de sábado do SBT. Apresentada por Luis Ricardo, a atração registrou 13,7 milhões de telespectadores alcançados somente em outubro de 2026, segundo dados obtidos por VEJA com a emissora.

O resultado reforça a aposta do SBT em um formato de entretenimento associado à memória afetiva do público. Ao recuperar elementos que fizeram parte da trajetória da televisão brasileira, o programa procura estabelecer uma conexão entre diferentes gerações de telespectadores.

À frente da atração, Luis Ricardo comemorou os números e destacou a relação do programa com a identidade da emissora. “É uma atração que tem o DNA do SBT, que faz parte da história da televisão brasileira e que continua conquistando pessoas de diferentes gerações. Esses números são resultado de muito trabalho e, principalmente, da participação de quem está em casa com a gente todos os sábados”, disse o apresentador.

Continua após a publicidade

Os índices também dão dimensão à presença nacional do Viva a Noite, que vem ampliando seu alcance desde a estreia. A marca de 41,7 milhões de pessoas representa o público acumulado impactado pela atração, enquanto os 13,7 milhões registrados em outubro correspondem ao alcance no período.

Continua após a publicidade

O Viva a Noite segue na programação do SBT aos sábados, às 22h30 (horário de Brasília), logo depois do Bake Off Brasil: Mão na Massa. A emissora mantém a atração como parte de sua estratégia de entretenimento para o fim de semana, com a proposta de recuperar a atmosfera de programas que marcaram sua história.