Roberto de Carvalho e a namorada, Lilibeth Monteiro de Carvalho, estão aproveitando uma temporada em Paris, na França. O músico compartilhou uma série de fotos em que aparece sorridente com a empresária, com quem retomou um romance iniciado na adolescência. Em uma das imagens, os dois aparecem acompanhados de amigos durante um almoço.

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Nos últimos dias, Roberto também mostrou passeios por pontos turísticos da capital francesa, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. O reencontro do casal aconteceu em julho deste ano, em Paris, décadas depois de os dois terem namorado na juventude. O relacionamento foi assumido publicamente em agosto.

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Este é o primeiro namoro de Roberto desde a morte de Rita Lee, em maio de 2023. Os dois foram casados por 47 anos e tiveram três filhos: Beto, João e Antônio. Lilibeth, de 68 anos, é empresária e foi casada com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, com quem teve dois filhos.

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