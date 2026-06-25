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Cultura

Viúvo de Isabel Veloso anuncia noivado 5 meses depois da morte da influenciadora

Lucas Borbas está noivo da fonoaudióloga Diulia Loregian, com quem assumiu um namoro há poucos meses

Por Bárbara Bigas 25 jun 2026, 15h53 | Atualizado em 25 jun 2026, 16h20
Lucas Veloso, Isabel Veloso e o bebê Arthur
Lucas Veloso, Isabel Veloso e o bebê Arthur (Instagram/Reprodução)
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Viúvo de Isabel Veloso anuncia noivado 5 meses depois da morte da influenciadora Priorize VEJA no Google

Lucas Borbas anunciou nesta quinta-feira, 25, que está noivo novamente. Viúvo da influenciadora Isabel Veloso, morta em janeiro deste ano em decorrência de um linfoma de Hodgkin, Lucas enfrentou uma avalanche de críticas quando assumiu a nova namorada, a fonoaudióloga Diulia Loregian, cerca de 2 meses atrás.

“Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. ‘O amor é o único caminho’ nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver. É por ele que continuo seguindo, acreditando e buscando a felicidade”, disse Lucas ao divulgar o noivado. A noiva, Diulia, também comemorou. “Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida”, escreveu. 

Críticas sobre novo relacionamento

A enxurrada de comentários negativos sobre o novo relacionamento de Lucas surgiu após ele publicar uma foto de Diulia segurando seu filho Arthur, de 1 ano, acompanhada da legenda: “Estou me permitindo, e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito”. Na época, Lucas declarou: “Muita gente está me julgando porque se passaram três meses, mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final — como foi comigo”. 

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Lucas sempre frisou que esteve ao lado de Isabel durante todas as fases de sua doença. “Eu não abandonei quando ficou difícil. Não virei as costas. Não falhei com ela. Fui marido, companheiro, cuidador e apoio até o último instante”. Segundo ele, ainda em vida, Isabel o incentivava a seguir em frente e ser feliz.

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Conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento contra o câncer nas redes sociais, Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos. Ela lutava contra um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos. Aos 17, descobriu que o câncer era incurável e decidiu interromper o tratamento, retomando-o em outubro de 2025 ao descobrir que o linfoma tinha se espalhado. No mesmo mês, passou por um transplante de medula óssea. Em abril de 2024, Isabel e Lucas Veloso se casaram, e em dezembro do mesmo ano, a jovem deu à luz ao pequeno Arthur.

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TAGS:
Câncer
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