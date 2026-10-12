Viúva desabafa sobre morte de Rick, da dupla com Renner: ‘nunca teria soltado sua mão’

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, da dupla com Renner, usou os stories do seu perfil no Instagram, para publicar diversos textos sobre perdas e aceitação. Três semanas após a morte do marido, ela escreveu:

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“Se eu soubesse que seria a nossa última vez, eu teria te abraçado com todas as minhas forças e nunca, nunca teria soltado a sua mão”.

Em outra postagem, desabafou: “Eu tive que aceitar, na marra, uma despedida que alguma parte de mim ainda se recusa a aceitar”. Logo depois, lamentou: “Houve um instante que eu não entendi na hora: a última vez que o seu sorriso esteve diante de mim”.