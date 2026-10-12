Viúva desabafa sobre morte de Rick, da dupla com Renner: ‘nunca teria soltado sua mão’
Geralda Helena publicou diversos textos sobre a perda do marido, ocorrida há três semanas
Geralda Helena, viúva do cantor Rick, da dupla com Renner, usou os stories do seu perfil no Instagram, para publicar diversos textos sobre perdas e aceitação. Três semanas após a morte do marido, ela escreveu:
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“Se eu soubesse que seria a nossa última vez, eu teria te abraçado com todas as minhas forças e nunca, nunca teria soltado a sua mão”.
Em outra postagem, desabafou: “Eu tive que aceitar, na marra, uma despedida que alguma parte de mim ainda se recusa a aceitar”. Logo depois, lamentou: “Houve um instante que eu não entendi na hora: a última vez que o seu sorriso esteve diante de mim”.