Viúva de Rick publica lamento nas redes: ‘Jamais me despeço do nosso amor’

A viúva do cantor sertanejo Rick Sollo, Geralda Helena, compartilhou um lamento sobre a morte do marido via Instagram, junto de uma foto em preto e branco. O texto foi publicado na manhã desta quarta-feira, 23, cerca de um dia depois que o corpo do sertanejo foi encontrado junto a outras quatro vítimas de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Geralda e Rick estavam juntos há 42 anos, desde a adolescência, e tiveram dois filhos juntos. O casamento foi oficializado em 2015, em cerimônia conduzida pelo padre Fábio de Mello.

“Como eu me despeço de você depois de 42 anos?”, questiona a viúva, “nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro. Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos. Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você”.

Dirigindo-se ao parceiro, Geralda desabafou: “Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência. Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você. Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor. Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado. Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. O meu amor por você será eterno”.

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