Viúva de Lito Sousa expõe despedida que ele preparou para filho

Após o funeral de Lito Sousa nesta sexta-feira, 2, Mila Seidl detalhou em entrevista coletiva a despedida que o marido preparou ao filho do casal, Malone, de apenas sete anos. Segundo a viúva, o influenciador conversou com o menino e deixou vídeos prontos para serem presentes em seus aniversários. Lito morreu nesta quinta-feira, 1, devido ao agravamento da doença Creutzfeldt-Jakob, aos 59 anos.

Mila contou que o influenciador “conversou com ele e deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, acho que, se não me engano, de nove, de 14, de 18 anos, lições que ele achava que eram importantes para passar para o filho”. A viúva ainda compartilhou como foram suas últimas interações com Lito: “É difícil te falar qual foi a última conversa, porque, como ele foi perdendo algumas coisas gradativamente, de repente conversei com ele e ele respondeu para mim piscando”.

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