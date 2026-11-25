Viúva de Hugo Carvana se muda para o Retiro dos Artistas
Martha Alencar chegou ao local nesta terça-feira, 24
Martha Alencar, jornalista e escritora, viúva do ator e diretor Hugo Carvana (1937-2014), é a nova moradora do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Martha foi casada com Hugo Carvana, com quem teve quatro filhos. O ator e cineasta morreu em 2014, aos 77 anos, após enfrentar um câncer no pulmão.
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