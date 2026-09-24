Viúva de Guto Graça Mello ganha joia feita com as cinzas do marido

A atriz Sylvia Massari, de 79 anos, foi presenteada com uma joia feita com as cinzas do marido, o produtor e diretor musical Guto Graça Mello, que morreu aos 78 anos em maio. As duas filhas de Guto, Marinella e Natasha, e uma sobrinha também receberam peças produzidas a partir das cinzas. O processo de produção do diamante é feito em ambiente controlado, com condições de pressão e temperatura que possibilitam a formação da pedra.

Guto foi autor de diversos sucessos que embalaram a programação da TV Globo. Ele compôs o tema de abertura do Fantástico foi responsável pelas trilhas de novelas como Gabriela, Saramandaia, Pai Herói, entre outras.

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