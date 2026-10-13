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Cultura

Viúva de Erasmo Carlos sofre revés na Justiça por causa de uso de carro

Exclusivo: decisão confirma propriedade do veículo em favor da produtora do cantor, morto em 2022

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 07h00
Mulher de cabelos escuros sorrindo, abraça um homem idoso de cabelos brancos e camisa azul, que sorri levemente para a câmera
Viúva de Erasmo Carlos há quase quatro anos, Fernanda Esteves desabafa nas redes sociais -  (Reprodução/Instagram)
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Viúva de Erasmo Carlos sofre revés na Justiça por causa de uso de carro Priorize VEJA no Google

Decisão da 52ª Vara Cível do Rio de Janeiro proferida no final de setembro decidiu que a posse e a propriedade de um Toyota Corolla 2005 pertencem à ECRA Realizações Artísticas Ltda., produtora de Erasmo Carlos que tem um dos filhos como sócio. A sentença torna definitiva a liminar de reintegração de posse, que foi revelada pela coluna GENTE em abril, ao noticiar a disputa entre a viúva Fernanda Maria Aristides Passos e os filhos do cantor em torno do automóvel.

Leia também: Disputa pela herança de Erasmo Carlos: linha do tempo comprova imbróglio

A mais recente sentença também condenou Fernanda ao pagamento de perdas e danos pelo período em que o carro permaneceu com ela: de 21 de junho a 9 de setembro de 2024, data da reintegração. Segundo apuração de VEJA, o carro era utilizado pelo casal desde que foi comprado, mas registrado no CNPJ da produtora. O mesmo continuou sendo utilizado por Fernanda após a morte do cantor, quando ela foi surpreendida com o pedido de devolução, que culminou com a determinação judicial para reintegração de posse.

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Após a empresa apresentar documentos e Fernanda não se manifestar, embora intimada, o juiz acolheu a apuração feita pelos filhos, baseada no valor médio da diária de um veículo e no número de dias de posse. O magistrado determinou que a empresa apresente uma planilha atualizada para dar início ao cumprimento da sentença. Sobre o mérito, não cabe mais recursos.

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A disputa pelo automóvel é um dos capítulos do conflito entre Fernanda e os filhos de Erasmo Carlos, morto em 2022, aos 81 anos, que está longe de chegar ao fim.

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