Viúva de Erasmo Carlos sofre revés na Justiça por causa de uso de carro

Decisão da 52ª Vara Cível do Rio de Janeiro proferida no final de setembro decidiu que a posse e a propriedade de um Toyota Corolla 2005 pertencem à ECRA Realizações Artísticas Ltda., produtora de Erasmo Carlos que tem um dos filhos como sócio. A sentença torna definitiva a liminar de reintegração de posse, que foi revelada pela coluna GENTE em abril, ao noticiar a disputa entre a viúva Fernanda Maria Aristides Passos e os filhos do cantor em torno do automóvel.

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A mais recente sentença também condenou Fernanda ao pagamento de perdas e danos pelo período em que o carro permaneceu com ela: de 21 de junho a 9 de setembro de 2024, data da reintegração. Segundo apuração de VEJA, o carro era utilizado pelo casal desde que foi comprado, mas registrado no CNPJ da produtora. O mesmo continuou sendo utilizado por Fernanda após a morte do cantor, quando ela foi surpreendida com o pedido de devolução, que culminou com a determinação judicial para reintegração de posse.

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Após a empresa apresentar documentos e Fernanda não se manifestar, embora intimada, o juiz acolheu a apuração feita pelos filhos, baseada no valor médio da diária de um veículo e no número de dias de posse. O magistrado determinou que a empresa apresente uma planilha atualizada para dar início ao cumprimento da sentença. Sobre o mérito, não cabe mais recursos.

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A disputa pelo automóvel é um dos capítulos do conflito entre Fernanda e os filhos de Erasmo Carlos, morto em 2022, aos 81 anos, que está longe de chegar ao fim.