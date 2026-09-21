Vitor se sente mal: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 21/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 31 – segunda-feira, 21
Junqueira insiste em passar a noite com Vanessa e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela da presidência do hospital. A obstetra descobre que Iara colocou Juarez para fora de casa. Margô parabeniza Lucas por seu trabalho na escola. Vitor se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe está na casa de Gabriel. Próspero disfarça para Melinda seu descontentamento com Clemente. Hanna se incomoda com a pressão de Sílvia. Ítalo e Glorinha acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada, e Nelma pede socorro a Bela.