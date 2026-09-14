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Cultura

Vitor prescreve uma medicação errada: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 14/09

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 06h00
Dois profissionais de saúde sorrindo para a câmera, uma mulher loira com estetoscópio e um homem negro de barba com os braços cruzados, ambos vestindo uniformes vermelhos em um ambiente hospitalar
Giovanna Grigio e Lucas Leto em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Capítulo 25 – segunda-feira, 14
Bela e Lucas se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência. Vitor prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo. Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila e Peixe se sentem atraídos. Dalila diz a Suelen que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo agradece a Lucas. Iara pede para conversar com Bela sobre Juarez. A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy se passa novamente por médico e conversa com Leandra. Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa.

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