Vitor aceita proposta de trabalho de Bela: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 17/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 80 no ar dia 17, terça-feira
Juarez é levado para a delegacia, e Iara liga para Bela. Vitor aceita proposta de trabalho de Bela. Dalila e Suelen apoiam Josi Kéli. Iara, Bela e Gabriel reúnem documentos das mercadorias de Juarez, e o feirante é liberado da prisão. Maike sofre por Suelen e questiona Toy sobre seus sentimentos por Leandra. Dalva aconselha Próspero sobre como se aproximar de Melinda. Juarez agride Zé. Bela diz a Glorinha e Ítalo que não abrirá mão da guarda deles para Peixe. Tom-Tom se machuca, e Bela a acode. Manoel se apresenta a Vanessa como novo investidor do Hospital Luz.