Viriato sente ciúme: confira resumo de A Nobreza do Amor neste sábado, 6
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 72 – sábado, 6
Jendal acredita que, ao seguir Kênia, Pascoal chegará em Dumi e Akin. Tonho comenta com Caetana sobre a obsessão de Mirinho com Lúcia/Alika. Viriato sente ciúme da proteção de Belmira em relação a Carrapato. Kênia percebe que Pascoal a está seguindo e confronta Jendal. Januário descobre que Manoel beijou Ana Maria. Marta acredita no plano de Virgínia e Graça e parabeniza a filha por sua suposta cordialidade com Lúcia/Alika. Virgínia pede ajuda a Sebastião para colocar em prática seu plano contra o ateliê de Lúcia/Alika. A consulesa Margaret exige que Jendal se explique sobre a morte de Robert.