Viriato repreende Virgínia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 22
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 101 – quarta-feira, 22
Jendal anuncia que em breve poderá se livrar de Alika para se casar oficialmente com Binta. Niara afirma a Teresa que gosta de Onildo, mas não pensa em se envolver romanticamente com outro homem. Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Ana Maria se anima para começar a dar aulas na escola. Mirinho estranha a ausência de Manoel no banco. Tonho percebe a tristeza de Januário ao ver Manoel e Ana Maria juntos. Viriato repreende a forma como Virgínia se refere a Lúcia/Alika. Malungo se ajoelha diante de Alika.