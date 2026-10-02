Viriato confronta Claudina: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 02/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 163 – sexta-feira, 02
Jendal avisa a Virgínia que espera ser bem recebido. Tonho e Alika se amam. Chinua apresenta José/Zambi a Akin e Ladisa. Marta revela a Diógenes que Mirinho é apaixonado por Alika/Lúcia. Mirinho diz a Graça e Virgínia que intenciona se mudar com as duas para São Paulo. Viriato confronta Claudina sobre os falsos milagres de Veneranda. Chinua implora para que Campbell o ajude a falar com Kênia. Chinua conta a Kênia que José/Zambi libertará a princesa e Dumi com a ajuda de Omar. Sebastião entrega a Virgínia o telegrama que anuncia a chegada de Jendal.