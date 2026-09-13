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Cultura

Virgínia toma atitude sobre filha de seu segurança e esposa mortos em acidente

Casal deixou Heloísa, de 12 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 18h34 | Atualizado em 13 set 2026, 18h34
Montagem com duas fotos: à esquerda, um homem de camisa polo azul escura com expressão séria, em frente a um desenho de bonecos. À direita, uma mulher loira com boné branco e camisa azul do Real Madrid, em um estádio com arquibancadas iluminadas ao fundo
Virginia Fonseca e seu segurança particular, Rogério Camilo Ramos (Instagram/Reprodução)
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Rogério Camilo Ramos, segurança particular da família de Virginia Fonseca, e a esposa, Paulla Regina Rodarte, morreram neste domingo, 13, em um acidente de moto na BR-060, em Guapó, Goiás. O casal deixa a filha Heloísa, de 12 anos. Nas redes sociais, Virginia lamentou a tragédia e garantiu assistência à família.

“Camilo, seremos eternamente gratos por todo o cuidado, proteção, pela sabedoria, pela pureza e pelo amor imenso que você sempre dedicou à nossa família. Sua presença era um porto seguro e sua memória viverá para sempre em nossos corações”, declarou a influenciadora ao comentar a perda.

Virginia também reforçou o compromisso de cuidar de Heloísa após a morte dos pais. “Aqui embaixo, vamos nos unir para que ela nunca se sinta desamparada, cuidando dela com todo o carinho que vocês sempre passaram”, afirmou.

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