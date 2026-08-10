Virginia se pronuncia sobre descabida torcida de fãs por volta com Zé Felipe
Influenciadora falou sobre relação com ex-marido
Virginia Fonseca se pronunciou sobre a expectativa dos fãs para uma possível reconciliação entre a influenciadora e Zé Felipe. “Eu e o Zé tivemos uma relação muito linda. Foram cinco anos, então, claro, eles pegaram o amor, criaram o carinho e eu tenho que respeitar isso”, disse a empresária ao comentar sobre a torcida.
A influenciadora, que namora com Vini Jr., também refletiu sobre o que poderia colocar um fim às especulações sobre o ex-marido: “Eu sei que, com o tempo, eles vão entender e vão viver a relação, como eu e Zé vivemos”.
A expectativa pela volta do ex-casal ganhou força nos últimos dias, após os dois se reunirem para acompanhar a recuperação das filhas, Maria Alice e Maria Flor, que passaram por cirurgias.
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