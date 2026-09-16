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Cultura

Virgínia passa mal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 16/09

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 06h00
Uma mulher jovem de cabelo castanho curto, maquiagem verde nos olhos e um colar prateado, veste um vestido azul-petróleo e olha para outra pessoa, que aparece de costas com um chapéu branco e brinco dourado. Ao fundo, um prédio amarelo e verde
Virgínia, de "A Nobreza Do Amor". (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 149  – quarta-feira, 16

Todos rezam pela recuperação de Niara. Mirinho vai ao hospital para prestar apoio a Lúcia/Alika, e Tonho se incomoda. Virgínia passa mal ao saber que Mirinho foi novamente atrás de Alika. Onildo anuncia que Niara precisará de uma transfusão de sangue. Aproveitando a ausência de Jendal, Binta ordena que Kênia seja levada para trabalhar na mina, como castigo por sua traição ao rei. Kênia conhece Zuri. Bartô pede que Sebastião entregue a Vera/Niara a medalha com a imagem de Veneranda. Onildo revela que Mirinho é o doador compatível com Vera/Niara. 

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