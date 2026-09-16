Virgínia passa mal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 16/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 149 – quarta-feira, 16
Todos rezam pela recuperação de Niara. Mirinho vai ao hospital para prestar apoio a Lúcia/Alika, e Tonho se incomoda. Virgínia passa mal ao saber que Mirinho foi novamente atrás de Alika. Onildo anuncia que Niara precisará de uma transfusão de sangue. Aproveitando a ausência de Jendal, Binta ordena que Kênia seja levada para trabalhar na mina, como castigo por sua traição ao rei. Kênia conhece Zuri. Bartô pede que Sebastião entregue a Vera/Niara a medalha com a imagem de Veneranda. Onildo revela que Mirinho é o doador compatível com Vera/Niara.