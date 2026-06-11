Virginia ostenta look ‘humilde caríssimo’ na estreia da Copa

Virginia Fonseca escolheu um look, no mínimo, exagerado em valores para cobrir o primeiro dia da Copa do Mundo|: um casaco branco e azul do Brasil e um relógio avaliado em quase R$ 2 milhões, da marca de grife suíça Richard Mille. Ela usou um RM 037 com cravação “snow setting”, uma das versões mais luxuosas.

O casaco, pelo menos, é mais “humilde”. Custa em torno de 200 reais. A confirmação de sua ida para a Copa chegou dias após o término do relacionamento com o jogador Vini Jr., em maio deste ano, convocado para jogar na competição pela Seleção Brasileira. Ela será a responsável por mostrar bastidores, além do cotidiano na cidade, como rotina de compras e restaurantes.

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com a seleção mexicana entrando em campo contra a África do Sul.

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