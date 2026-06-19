Virgínia ironiza tiroteio em Nova York durante a Copa do Mundo

Nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virgínia Fonseca revelou que uma amiga fluminense presenciou um tiroteio em Nova York nesta quinta-feira, 18, e ironizou a situação. “A Tainá saiu lá de Duque de Caxias pra chegar em Nova York e ter tiroteio. Não é possível”, brincou ela no Instagram.

Virginia comentou que a amiga correu pra encontra-la na Filadélfia, onde o Brasil joga contra o Haiti nesta sexta-feira. “Ela chegou aqui falando: ‘amiga, eu vim pra Filadélfia corrida, morrendo de medo”, narrou a influenciadora. “Pior que me falaram: será que foi tiro mesmo?’ É claro, meu amor, eu caxiense não vou saber o que é um tiro?”, completou Tainá, fazendo Virgínia confessar que não saberia identificar o barulho. “Foi quatro ou cinco direto? Tá repreendido. Se sou eu, amor, desmaio na hora”, finalizou.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Briga escala para tiroteio na Times Square

Um adolescente foi detido após disparos serem ouvidos na Times Square na noite de ontem, informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD). O incidente causou caos e pânico na rua mais movimentada e icônica de Manhattan, em meio à Copa do Mundo.

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A polícia informou que uma discussão envolvendo um grande grupo de pessoas começou pouco depois das 15h30 na Broadway, entre as ruas 44 e 45, e um homem de 26 anos foi ferido com uma facada no pescoço.

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Pouco tempo depois, um jovem de 17 anos abriu fogo contra o mesmo grupo de pessoas. O adolescente foi detido, mas acusações ainda não foram formalizadas. Em seguida, houve um segundo conjunto de disparos no cruzamento da Rua 45 com a Oitava Avenida.

Ninguém foi baleado ou ficou ferido em nenhum dos dois episódios com armas — o sujeito que foi esfaqueado foi hospitalizado e se encontra em condição estável. Mas som dos tiros fez com que a multidão corresse para salvar suas vidas e o restaurante Raising Cane’s, próximo ao local, se transformou em puro caos segundos após os disparos.