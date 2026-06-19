Virgínia ironiza tiroteio em Nova York durante a Copa do Mundo
Disparos causaram tumulto em ponto turístico da cidade nesta quinta-feira
Nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virgínia Fonseca revelou que uma amiga fluminense presenciou um tiroteio em Nova York nesta quinta-feira, 18, e ironizou a situação. “A Tainá saiu lá de Duque de Caxias pra chegar em Nova York e ter tiroteio. Não é possível”, brincou ela no Instagram.
Virginia comentou que a amiga correu pra encontra-la na Filadélfia, onde o Brasil joga contra o Haiti nesta sexta-feira. “Ela chegou aqui falando: ‘amiga, eu vim pra Filadélfia corrida, morrendo de medo”, narrou a influenciadora. “Pior que me falaram: será que foi tiro mesmo?’ É claro, meu amor, eu caxiense não vou saber o que é um tiro?”, completou Tainá, fazendo Virgínia confessar que não saberia identificar o barulho. “Foi quatro ou cinco direto? Tá repreendido. Se sou eu, amor, desmaio na hora”, finalizou.
Briga escala para tiroteio na Times Square
Um adolescente foi detido após disparos serem ouvidos na Times Square na noite de ontem, informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD). O incidente causou caos e pânico na rua mais movimentada e icônica de Manhattan, em meio à Copa do Mundo.
A polícia informou que uma discussão envolvendo um grande grupo de pessoas começou pouco depois das 15h30 na Broadway, entre as ruas 44 e 45, e um homem de 26 anos foi ferido com uma facada no pescoço.
Pouco tempo depois, um jovem de 17 anos abriu fogo contra o mesmo grupo de pessoas. O adolescente foi detido, mas acusações ainda não foram formalizadas. Em seguida, houve um segundo conjunto de disparos no cruzamento da Rua 45 com a Oitava Avenida.
Ninguém foi baleado ou ficou ferido em nenhum dos dois episódios com armas — o sujeito que foi esfaqueado foi hospitalizado e se encontra em condição estável. Mas som dos tiros fez com que a multidão corresse para salvar suas vidas e o restaurante Raising Cane’s, próximo ao local, se transformou em puro caos segundos após os disparos.