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Cultura

Virginia Fonseca sobre sexualidade feminina: ‘tabu colocado na gente’

Influenciadora afirma que falar sobre sexo não diminui sua função de mãe

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 16h00
Vini e Virginia
Vini e Virginia (@virginia/Instagram)
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Virginia Fonseca sobre sexualidade feminina: ‘tabu colocado na gente’ Priorizar nos meus resultados Google

Virginia Fonseca falou sobre os tabus da sexualidade feminina e defendeu que mulheres possam falar sobre o tema com naturalidade.

“Não trato da minha sexualidade como um tabu. Aprendi desde muito nova a ser dona das minhas vontades, e isso que mulher merece ser: dona de suas vontades”, declarou.

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A influenciadora, que assumiu a reconciliação com Vini Jr. em agosto, já falou publicamente sobre intimidade em outros momentos da vida, incluindo durante o casamento com Zé Felipe.

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Para Virginia, o desconforto sobre o tema sexo muitas vezes vem de imposições sociais. “Quando você entra em um mercado como esse, você percebe que muitas vezes o tabu não nasceu dentro da gente. Ele foi colocado na gente. Eu posso ser mãe, empresária, influenciadora, mulher e falar sobre todos esses assuntos. Uma coisa não anula a outra”, completou ela ao site Quem.

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Virginia Fonseca
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