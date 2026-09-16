Virginia Fonseca sobre sexualidade feminina: ‘tabu colocado na gente’

Virginia Fonseca falou sobre os tabus da sexualidade feminina e defendeu que mulheres possam falar sobre o tema com naturalidade.

“Não trato da minha sexualidade como um tabu. Aprendi desde muito nova a ser dona das minhas vontades, e isso que mulher merece ser: dona de suas vontades”, declarou.

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A influenciadora, que assumiu a reconciliação com Vini Jr. em agosto, já falou publicamente sobre intimidade em outros momentos da vida, incluindo durante o casamento com Zé Felipe.

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Para Virginia, o desconforto sobre o tema sexo muitas vezes vem de imposições sociais. “Quando você entra em um mercado como esse, você percebe que muitas vezes o tabu não nasceu dentro da gente. Ele foi colocado na gente. Eu posso ser mãe, empresária, influenciadora, mulher e falar sobre todos esses assuntos. Uma coisa não anula a outra”, completou ela ao site Quem.