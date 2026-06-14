Virgínia ironiza críticas à contratação para a Copa em estreia na Globo

Contratada pela Globo para um quadro especial no Domingão Com Huck durante a Copa do Mundo, Virgínia Fonseca estreou no programa neste domingo, 14, e ironizou as críticas à sua escalação para a equipe de cobertura no torneio.

Chamado por Luciano Huck, o Diário de Virgínia começou com a influenciadora se apresentando ao público da emissora. “Oi Luciano, oi Domingão, eu sou Virgínia Fonseca e vou ser repórter da Copa…”, disse ela antes de ser um interrompida pelo amigo Lucas Guedez. “Shh…Repórter, não! Evita falar isso. Fala outra coisa que você é”atestou ele, ironizando as críticas de que Virgínia estaria tomando o lugar de jornalistas na cobertura.

Em seguida, a dona da WePink tentou se apresentar como influenciadora digital, mas também foi repreendida pelo amigo, já que agora está na televisão, e não na internet. “Bom, eu sou “Virgínia Fonseca mesmo, joga aí [na pesquisa], eu não sei nem o que eu sou. Eu sou, Virginia, joga aí que a gente descobre depois”, continuou ela, fazendo piada com a situação.

No comando do programa, Luciano Huck evitou comentar as críticas à escalação da influenciadora que está sendo investigada pela Polícia Federal, e disse estar feliz pela presença de Virgínia na equipe. “É uma amiga querida que eu ganhei, mesmo. Bem-vinda ao Domingão, obrigado pela confiança, estamos juntos na missão”, atestou o apresentador, antes de colocá-la contra a parede sobre a relação com Vini Jr.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Como é o Diário de Virgínia?

Na primeira edição do quadro, Virgínia passeou por Nova York com o amigo Lucas Guedez, mostrando curiosidades da cidade que sediou a estreia do Brasil no torneio. No programa, a influenciadora andou de metrô, de lanche e até de helicóptero pela cidade, enquanto Huck contava curiosidades sobre a cidade e seus pontos turísticos.

Estreia na Globo acontece em meio a polêmicas

Nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por supostas irregularidades financeiras e indícios de lavagem de dinheiro em suas empresas. A investigação foi tema de uma reportagem recente da Record, gerando críticas e acusações de omissão por parte da Globo, que até então não abordou o assunto.

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Antes mesmo da investigação ser revelada, no entanto, a contratação da influencer para ser correspondente do Domingão com Huck na Copa gerou reações diversas entre profissionais esportivos e o público.

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Enquanto uma parte vê com bons olhos a participação da influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., muitos criticam sua escalação por “tirar” o lugar de jornalistas mais competentes para a função. A verdadeira função de Virgínia no mundial, porém, nada mais é do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira, longe da obrigação de incluir comentários esportivos a serem levados a sério.