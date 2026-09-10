Virginia Fonseca e convidados ficam presos em elevador de festa

A festa de cinco anos da WePink, realizada por Virginia Fonseca na noite de quarta-feira, 9, em São Paulo, teve alguns contratempos antes mesmo de a comemoração começar. A própria anfitriã ficou presa no elevador com a sócia, Samara Pink. Virginia, como de costume, registrou o episódio nas redes sociais e disse que começava a passar mal enquanto aguardava o resgate.

“O elevador travou. A festa vai ser aqui agora. Gente, o elevador travou e eu vou começar a passar muito mal aqui agora”, disse, visivelmente nervosa. Em outro vídeo, ela mostrou o momento em que a porta do elevador se abriu e revelou parte das ferragens do sistema. “Deu problema, gente. Estamos presos”, afirmou. Ela e os demais ocupantes foram posteriormente resgatados.

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Outro assunto que chamou a atenção foi o dress code. Os convidados receberam a orientação de usar rosa, mas Virginia e Samara chegaram vestidas de preto. Rico Melquiades percebeu a diferença e questionou a anfitriã sobre a regra. Carlinhos Maia também comentou a exigência e contou que precisou comprar uma roupa rosa para participar da festa.

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Houve ainda uma discussão envolvendo a influenciadora Rainha Matos. Ela deixou o evento chorando depois de um desentendimento com um convidado que não teve o nome revelado. Segundo Rainha, ele teria reclamado de conteúdos negativos publicados sobre ele. A influenciadora afirmou que não se tratava de Rico Melquiades.

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A celebração reuniu nomes como Gracyanne Barbosa, Nicole Bahls, Larissa Santos e Tokinho. Na programação musical, estavam Grupo Chocolate, Léo Foguete e Mari Fernandez. Já Vini Jr., namorado da anfitriã, não pôde comparecer devido aos compromissos profissionais com o Real Madrid.

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