Virginia Fonseca é condenada por consumidora: queimadura por uso de produto da Wepink

A WePink, marca de maquiagem associada à Virginia Fonseca, foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais a uma consumidora que sofreu uma queimadura na córnea após usar um de seus cosméticos. O processo movido pela cliente foi acatado pela 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta quinta-feira, 5, após o tribunal de primeira instância julgar improcedente o pedido de indenização.

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“No caso, o laudo pericial subscrito pela médica perita oftalmologista foi categórico e conclusivo ao atestar que a autora sofreu queimadura da córnea por produto químico (traumático), após a utilização do cosmético”, escreveu o relator do caso, o desembargador Andrade Neto.

Ele apontou que a decisão de primeira instância errou ao pedir que a consumidora apresentasse a presença de um componente não informado na fórmula do produto ou em desconformidade com diretrizes regulatórias – o que havia sido a razão para a decisão original. De acordo com Andrade Neto, a consumidora foi diagnosticada com ceratite grave no olho esquerdo e foi incapaz de trabalhar por 15 dias.

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