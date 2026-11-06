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Cultura

Virginia Fonseca é condenada por consumidora: queimadura por uso de produto da Wepink

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo aponta que mulher sofreu com ceratite grave no olho esquerdo

Por Flávio Monteiro 6 nov 2026, 19h12 | Atualizado em 6 nov 2026, 19h36
Mulher loira de cabelos ondulados e tranças finas, maquiagem roxa, usando um top roxo de um ombro só, posa sorrindo levemente. Ao fundo, palmeiras iluminadas em vermelho e verde na escuridão da noite
Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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Virginia Fonseca é condenada por consumidora: queimadura por uso de produto da Wepink Priorize VEJA no Google

A WePink, marca de maquiagem associada à Virginia Fonseca, foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais a uma consumidora que sofreu uma queimadura na córnea após usar um de seus cosméticos. O processo movido pela cliente foi acatado pela 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta quinta-feira, 5, após o tribunal de primeira instância julgar improcedente o pedido de indenização.

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“No caso, o laudo pericial subscrito pela médica perita oftalmologista foi categórico e conclusivo ao atestar que a autora sofreu queimadura da córnea por produto químico (traumático), após a utilização do cosmético”, escreveu o relator do caso, o desembargador Andrade Neto.

Ele apontou que a decisão de primeira instância errou ao pedir que a consumidora apresentasse a presença de um componente não informado na fórmula do produto ou em desconformidade com diretrizes regulatórias – o que havia sido a razão para a decisão original. De acordo com Andrade Neto, a consumidora foi diagnosticada com ceratite grave no olho esquerdo e foi incapaz de trabalhar por 15 dias.

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