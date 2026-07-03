Virginia Fonseca comete erro de português e terceiriza culpa

Ao comentar futilidades triviais nas redes, Virginia Fonseca cometeu um erro de português que, claro, não passou batido pelo batalhão de seguidores que a seguem. Após comentar os sintomas de uma grife forte que pegou nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 3, a influenciadora publicou uma selfie com a seguinte frase: “Minha make saiu toda na região do nariz de tanto que eu tô suando ele. Catarro é mato”.

A publicação logo recebeu diversas correções sobre a forma como Virginia se expressou. “É assoando o nariz”, comentou uma seguidora. A forma correta é “assoar o nariz”, já que o verbo “assoar” significa limpar o nariz com um lenço. “Suar”, por sua vez, tem outro significado: transpirar.

A influenciadora depois ainda disse que precisou perguntar aos amigos o uso do verbo correto; “e eles falaram que eu estava certa”. Cercada de “bons” amigos, a moça não precisa de inimigos.

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