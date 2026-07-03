Virginia Fonseca comete erro de português e terceiriza culpa
Influenciadora confundiu as palavras em seu perfil nas redes sociais
Ao comentar futilidades triviais nas redes, Virginia Fonseca cometeu um erro de português que, claro, não passou batido pelo batalhão de seguidores que a seguem. Após comentar os sintomas de uma grife forte que pegou nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 3, a influenciadora publicou uma selfie com a seguinte frase: “Minha make saiu toda na região do nariz de tanto que eu tô suando ele. Catarro é mato”.
A publicação logo recebeu diversas correções sobre a forma como Virginia se expressou. “É assoando o nariz”, comentou uma seguidora. A forma correta é “assoar o nariz”, já que o verbo “assoar” significa limpar o nariz com um lenço. “Suar”, por sua vez, tem outro significado: transpirar.
A influenciadora depois ainda disse que precisou perguntar aos amigos o uso do verbo correto; “e eles falaram que eu estava certa”. Cercada de “bons” amigos, a moça não precisa de inimigos.
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