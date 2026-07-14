Virginia faz aquisição de luxo e será vizinha de Neymar

Virginia Fonseca é a mais nova vizinha de Neymar. A influenciadora comprou um apartamento de luxo em Itapena (SC), cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil. Avaliado em cerca de 20 milhões de reais, o imóvel ocupa um andar inteiro, com pouco mais de 400 metros quadrados, cinco suítes, elevadores privativos e vista para o mar.

A nova propriedade da influenciadora fica logo acima do apartamento destinado a Neymar e Bruna Biancardi, que terá cerca de 420 metros quadrados. O edifício ainda contará com uma cobertura triplex de 966 metros quadrados, anunciada por mais de 50 milhões de reais.

O edifício é conhecido como “prédio do Neymar”, pois o terreno pertence à família do atleta, que também ficará com unidades. A compra teria sido realizada no fim de 2024, antes de Virginia anunciar o fim do casamento com Zé Felipe.

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