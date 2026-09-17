Virginia e Vini Jr. dão novo passo no relacionamento; entenda

O relacionamento de Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou um novo capítulo. A influenciadora ganhou uma aliança de compromisso do jogador do Real Madrid. O presente foi revelado por ela nas redes sociais nesta quinta-feira, 17, enquanto passa alguns dias em Madri, na Espanha.

Em um registro do momento, Virginia exibiu o anel e celebrou a novidade com os seguidores. “Depois de um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo”, escreveu.

Os dois assumiram o namoro oficialmente em outubro de 2025. Em maio deste ano, a relação passou por uma crise, quando a influenciadora confirmou o término. Cerca de dois meses depois, porém, os dois reataram.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)