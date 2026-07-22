Virginia e Vini Jr. curtem churrasco em São Gonçalo: família reunida

A influenciadora Virginia Fonseca curtiu um churrasco com amigos em São Gonçalo, cidade natal do namorado, Vinicius Júnior. Nos registros compartilhados no Instagram, ela surgiu junto ao amigo Hebert Gomes, curtindo a música do local. Antes disso, ela também compartilhou uma foto das comidas sendo preparadas em uma grelha no quintal da casa com a legenda: “Hoje é por cá”.

Vini também compartilhou registros da passagem pelo município, entre eles uma homenagem feita pela escolinha de futebol onde treinou na infância. O casal confirmou a reconciliação na última segunda-feira, 20, ao trocar beijos durante o lançamento da nova academia de Virginia. Os dois haviam anunciado o fim do relacionamento de sete meses em maio.

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