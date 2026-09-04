Virginia é excluída de passagem de coroa na Grande Rio após saída esquisita

A influenciadora Virginia Fonseca não irá participar da tradicional passagem da coroa pertencente à rainha de bateria da Grande Rio. De acordo com informações divulgadas por sua assessoria nesta sexta-feira, 4, ela estaria disposta a realizar a cerimônia, mas não estará presente por uma exigência da próxima rainha — que provavelmente será a cantora Anitta.

“Ela sempre esteve à disposição para a data, até porque não se trata dela ou da próxima rainha, e sim da tradição de uma escola e de uma comunidade. Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar. Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá”, informou a assessoria.

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