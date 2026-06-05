Virgínia confronta Mirinho: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 5
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 71 – sexta-feira, 5
Dumi disfarça e garante não saber nada sobre Robert. Chinua aconselha Kênia a terminar o namoro com Dumi. Salma sofre com a possibilidade de casar com Fuad a fim de não prejudicar a saúde de Fátima. Manoel nega que esteja namorando Ana Maria. Virgínia confronta Mirinho sobre Lúcia/Alika. Ritinha e Aurelinda afirmam ter adorado a escola nova. Salma pede conselhos a Lúcia/Alika. Virgínia diz a Lúcia/Alika que Graça deseja desfilar por sua marca. Jendal pressiona Kênia quando Pascoal revela ao rei que viu a princesa beijar um soldado. Jendal ordena que Pascoal vigie Kênia.