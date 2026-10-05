Virgínia chega com Jendal a Barro Preto: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 05/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 165 – dia 5, segunda-feira
Tem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê. Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão, e Adônis o conforta. Januário se declara para Ana Maria, e os dois se beijam. Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena. Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda. Dona Menina tem um mau pressentimento. Virgínia chega com Jendal a Barro Preto.