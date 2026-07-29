Vini Jr. deixa de seguir 47 mulheres por causa de Virginia – só 5 são famosas
Suposta lista de 'barradas' pelo jogador viralizou nas redes sociais
Depois de reatar seu polêmico relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante Vini Jr. teria parado de seguir 47 mulheres no Instagram. Uma suposta lista contendo o nome das “famosas” barradas começou a circular nas redes sociais na noite de terça-feira, 29 — embora não haja uma confirmação pública por parte do jogador.
Os nomes excluídos por Vini Jr. incluem as atrizes Mel Maia, Paloma Bernardi e Bella Campos; a influenciadora Yasmin Brunet; e até mesmo famosas internacionais, como a modelo francesa Clara Berry.
Embora o casal não tenha se manifestado acerca da onda de unfollows, muitas das mulheres citadas reagiram ao episódio. A influenciadora Erika Schneider, que já participou de campanhas publicitárias com Virginia e esteve no “Sabadou”, antigo programa da loira no SBT, retribuiu o unfollow, deixando de acompanhar os dois no Instagram.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
Já a influenciadora Marina Ferrari fez um pronunciamento sobre o tema nas redes sociais, afirmando não acreditar que Virginia está envolvida no episódio. “Não é possível que uma mulher bem-sucedida, independente, bonita e gostosa vá ficar preocupada com quem o namorado segue. Não entra na minha cabeça”, disse.
Mais sutil, a atriz Bella Campos publicou um vídeo no TikTok em que dubla um trecho da música “Ah Tá, Vai Me Pegar”, de MC Katia. “Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar. Ah, tá, tá dizendo por aí que, se eu passar, vai me pegar”, diz o trecho. Apesar de Bella negar qualquer relação entre a publicação e o unfollow, internautas interpretaram o vídeo como uma possível indireta, já que foi feito pouco tempo após a divulgação da lista.
Veja abaixo a lista completa:
- Amanda Diaz
- Anna Cangussu
- Bella Bonato
- Carolina Portaluppi
- Chelsea Vidal
- Lari Santos
- Camila Canuto
- Kenia Os
- Paloma Bernardi
- Dada Favatto
- Juliana Nalu
- Patrícia Ramos
- Duda Borges
- Juliana Goritto
- Yamin Brunet
- Juliana Simão
- Isa Silva
- Bianca Costa
- Mel Maia
- Lorena Maia
- Clara Berry
- Cydney Moreau
- Dea (Gdeaorwhatever)
- Duda Wiesel
- Erika Schneider
- Evelyn Yañez Souza
- Gabi Lopes
- Gabi Rios
- Gabriella Brótos
- Isabella Duarte
- Isabella Kulikowski
- Laura Oliveira
- Lorena Leoni
- Luna Bonassi
- Marina Ferrari
- Marta Calvin
- Mayara Maia
- Nath Fischer
- Natti Natasha
- Nicole Lilyen
- Oriana Falla
- Saory Cardoso
- Sofia Muse
- Sol Andrade
- Thaisa Carvalho
- Thaissa Pires
- Valentina Isabel Gómez