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Cultura

Vingadores: Doutor Destino já quebra recorde de pré-vendas nos EUA

Filme da Marvel ultrapassou US$ 40 milhões em ingressos vendidos com quase 100 dias de antecedência

Por Pedro Godoy 9 set 2026, 21h33
Doutor Destino, com máscara metálica e capuz preto, estende os braços em um cenário apocalíptico com dois robôs gigantes ao fundo e um sol forte no horizonte
Cena do trailer de 'Vingadores: Doutor Destino' (Marvel Studios/Divulgação)
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Vingadores: Doutor Destino já quebra recorde de pré-vendas nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Faltando menos de 100 dias para sua estreia nos cinemas, Vingadores: Doutor Destino já começa a quebrar recordes de pré-venda.

Segundo o Global Box Office, o filme que marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel já ultrapassou US$ 40 milhões em pré-vendas nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro longa a alcançar essa marca no mercado norte-americano com 100 dias de antecedência.

De acordo com Borys Kit, do The Hollywood Reporter, o valor pode ser ainda maior: a Disney teria informado que o filme já ultrapassou US$ 50 milhões em ingressos vendidos. As entradas para sessões em formatos premium começaram a ser comercializadas em 20 de julho, e apenas no primeiro dia o longa arrecadou US$ 16,5 milhões. O resultado representa o dobro do que Deadpool & Wolverine registrou em seu primeiro dia de pré-vendas, em 2024.

A expectativa é de que os números cresçam ainda mais conforme a estreia se aproxima. Caso os rumores sobre uma recepção positiva nas sessões de teste se confirmem, Vingadores: Doutor Destino pode se tornar uma das maiores bilheterias de 2026.

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O grande confronto de Vingadores: Doutor Destino será liderado pelo próprio Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., que retorna ao MCU em um novo papel após interpretar Tony Stark/Homem de Ferro por mais de uma década.

O filme terá Anthony Russo e Joe Russo na direção, repetindo a parceria que rendeu Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. O roteiro fica por conta de Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFeely, responsável pelo roteiro de Ultimato.

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Entre os heróis introduzidos após Ultimato, o longa reunirá Simu Liu, como Shang-Chi, e Danny Ramirez, como Falcão. O novo Quarteto Fantástico também estará presente, com Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa.

A equipe de Thunderbolts também terá representantes no filme: Florence Pugh retorna como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hannah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela. Tenoch Huerta também reprisa o papel de Namor.

Outro grande destaque será o reencontro com os X-Men dos filmes da antiga Fox. Patrick Stewart volta como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera e Rebecca Romijn como Mística. Após sua participação em Deadpool & Wolverine, Channing Tatum também retorna como Gambit.

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