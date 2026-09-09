Vingadores: Doutor Destino já quebra recorde de pré-vendas nos EUA
Filme da Marvel ultrapassou US$ 40 milhões em ingressos vendidos com quase 100 dias de antecedência
Faltando menos de 100 dias para sua estreia nos cinemas, Vingadores: Doutor Destino já começa a quebrar recordes de pré-venda.
Segundo o Global Box Office, o filme que marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel já ultrapassou US$ 40 milhões em pré-vendas nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro longa a alcançar essa marca no mercado norte-americano com 100 dias de antecedência.
De acordo com Borys Kit, do The Hollywood Reporter, o valor pode ser ainda maior: a Disney teria informado que o filme já ultrapassou US$ 50 milhões em ingressos vendidos. As entradas para sessões em formatos premium começaram a ser comercializadas em 20 de julho, e apenas no primeiro dia o longa arrecadou US$ 16,5 milhões. O resultado representa o dobro do que Deadpool & Wolverine registrou em seu primeiro dia de pré-vendas, em 2024.
A expectativa é de que os números cresçam ainda mais conforme a estreia se aproxima. Caso os rumores sobre uma recepção positiva nas sessões de teste se confirmem, Vingadores: Doutor Destino pode se tornar uma das maiores bilheterias de 2026.
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